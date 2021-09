Breda gaat niet experimenteren in strijd tegen woningnood: 'Proeftuin rendeert niet’

Dat staat in een brief die het college heeft gestuurd aan D66-raadslid Bart Lauwen.

Enkele voorstellen

Dat gaan we dus niet doen, laat het stadsbestuur weten. ,,We zien meer in beproefde regelingen dan in proeftuinen’’, schrijft het college. ,,Proeftuinen vragen veel tijd en geld, terwijl het resultaat onzeker is. In deze tijden van woningnood en enorme druk op de capaciteit hebben beproefde regelingen onze voorkeur.’’