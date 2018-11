Breda gaat gewoon verder met plaatsen digitale billboards

Bredase dj Tiësto investeert miljoenen in fitness­clubs, eerste vestiging open in New York

10:23 NEW YORK/BREDA - Tiësto zoekt zijn heil niet meer alleen in nachtclubs, maar investeert zijn geld tegenwoordig ook in fitnessclubs. De Bredase dj heeft een deel van zijn vergaarde miljoenen gestoken in 305 Fitness, een cardio dance workout, die de look & feel heeft van een nachtclub inclusief een DJ en lichtshow. Dit meldt het gezaghebbende entertainmentblad Page Six.