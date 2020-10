Breda gaat eigen straat weer vegen, scheelt al gauw 1,5 ton

,,Ja, we gaan het voor een groot deel weer zelf doen. Het is terug naar 1997, toen we hebben besloten om onkruid te bestrijden zonder chemische middelen’’, zegt Anton Lips, manager Openbare Ruimte bij de gemeente Breda. Het was de periode dat er voor het eerst borstel- en veegwagens op straat verschenen om het onkruid te lijf te gaan.

Kwaliteit aangepast

Maar al snel bleek dat het voor de gemeente behoorlijk inefficiënt was om al die wagens en al dat personeel zelf in dienst te nemen. Daarom werd besloten om het werk door aannemers te laten doen. Dat ging goed, totdat de financiële crisis toesloeg. Er moest worden bezuinigd op het onderhoud van de stad. Aannemers kregen minder geld voor hun werk, waardoor de kwaliteit van het onderhoud werd aangetast. Voor de gemeente was het reden om zelf ook af en toe een rondje te vegen.

Extra uitgave

Quote Eigenlijk weten we zelf natuurlijk het best waar we aan de slag moeten. Anton Lips, Manager Openbare Ruimte gemeente Breda Dit jaar loopt het contract met de huidige aannemer af. Een nieuw contract pakt waarschijnlijk 15 procent duurder uit dan het huidige. Duurdere apparatuur en hogere loonkosten leiden tot een extra uitgave van 1,5 ton op de 1 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor het onderhoud van dit deel van de openbare ruimte.

Te duur, vindt het college. Daarom is gezocht naar alternatieven, met als uitkomst: de gemeente kan maar beter zelf weer gaan vegen en het borstelen aan de ‘markt’ overlaten. Dat voorkomt dubbel werk, maar al doende kan de gemeente ook beter zelf de kwaliteit van het onderhoud in de gaten houden. ,,Want eigenlijk weten we zelf natuurlijk het best waar we aan de slag moeten. Ook kunnen we de hulp van de bewoners inzetten. Dit maakt ons veel flexibeler’’, zegt Lips.

Ook handig: automobilisten die hun auto niet hebben verplaatst kunnen door de gemeente worden aangesproken. Lips: ,,De gemeente mag gebruik maken van hun kentekens, zodat we kunnen aanbellen. Aannemers mogen dat niet.’’

Groot model

Om het veegwerk op te pakken wil Breda twee nieuwe veegwagens kopen: een gewone en een groot model. Die laatste reed een jaar of tien geleden voor het laatst door de stad. Dit model kan veel meer afval tegelijk verwerken en er hoeft geen ‘pijlauto’ achteraan te rijden om andere weggebruikers attent te maken op zijn aanwezigheid.

Overigens duurt het minstens een jaar voor deze wagen wordt ingezet.