Breda gaat dit jaar fors op de schop: 101 onderhoudsklussen aan straten en pleinen

Dat staat in een brief die wethouder Greetje Bos (Wijkveiligheid, VVD) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin staat ook dat er twee ‘voorbeeldprojecten’ zijn. Het gaat dan om de aanpak van de Wilhelminasingel en het Velsgoed in Prinsenbeek. De Wilhelminasingel is volgens Bos bijzonder omdat het een voorbeeld is van een ‘solitair vervangingsproject’. Het is de bedoeling dat de bovenste asfaltlaag wordt vervangen om de levensduur van de weg te verlengen, terwijl het rijcomfort behouden blijft.

Combinatieproject

Quote Het is opeens een treurig gezicht voor wie Prinsen­beek inrijdt. Maarten Helmonds, Inwoner Prinsenbeek Het Velsgoed in Prinsenbeek wordt beschouwd als een ‘combinatieproject’, waarbij zowel fietsstroken als riolering wordt aangelegd en het asfalt vervangen. Tegelijkertijd wordt de straat klimaatvriendelijke, omdat regenwater wordt verwerkt in een aanpalende groenstrook.

Het project aan het Velsgoed heeft intussen zijn eerste sporen getrokken. Tot verdriet van een aantal bewoners zijn gisteren enkele bomen die vol in bloei stonden gekapt. ,,Daar snap ik niets van. Als er wordt gezegd dat het groot onderhoud in de zomer plaatsvindt, dan ga je bomen die nu in bloei staan toch niet kappen. Het is opeens een treurig gezicht voor wie Prinsenbeek inrijdt’’, zegt bewoner Maarten Helmonds.

Hij vindt het jammer dat bewoners alleen maar over kleine details mogen meepraten: ,,Over een paaltje mag je een mening hebben, maar over het verdwijnen van zebra’s hebben we niets te zeggen. Dat is toch geen inspraak?’’

Wortelopdruk

Niet alle werkzaamheden die op de agenda staan hebben direct te maken met het onderhoud van het wegdek. Zo worden bomen in onder meer de Vestingstraat, de Viktorsberg, de Laaghamlaan en de Schuurkerkstraat vervangen vanwege worteldruk. In de omgeving van de Lunetstraat gaat een aantal straten op de schop voor de aanleg van het nieuwe stadsverwarmingsnet. Deze werkzaamheden zijn overigens al begonnen.

U Rijdt Te Hard

Bij de Nieuwe Boschstraat, de Balfortstraat en het Arsenaalpad worden faunapassages aangelegd. Op de Oosterhoutseweg worden URTH-borden geplaatst. URTH staat voor: U Rijdt te Hard.