Breda gaat de mist in bij dierenasiel: ‘Er is geen sprake van bezuinigingen’

Gratis om- en bijscho­ling van Curio en Brabant Leert voor betere balans vraag en aanbod op arbeids­markt

12 oktober BREDA/BERGEN OP ZOOM - Thuis in de horeca, maar liever aan de slag in de zorg? Of al jaren logistiek medewerker en je wil een stap hogerop? Curio biedt West-Brabanders in samenwerking met Brabant Leert de mogelijkheid gratis of tegen beperkte vergoeding bij- of om te scholen.