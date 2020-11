Breda gaat boetes voortaan zelf cashen: ‘Ze hebben weer een nieuwe melkkoe gevonden’

Racisti­sche leuzen en vernielde zaak geven kapper Roberto enorme kater na illegale intocht in Tuinzigt

23 november BREDA - ‘Het zijn apen en Zwarte Pieten daarbinnen!’ Terwijl er kinderen van nog maar 14 jaar geknipt worden bij de Bredase kapperszaak The Art Of Hustle, krijgt eigenaar Roberto Nefuani (27) racistische leuzen naar zijn hoofd geslingerd. Dat gebeurt rond de illegale sinterklaasintocht zaterdag in de volkswijk Tuinzigt. De volgende ochtend treft hij de ruiten van zijn zaak ingegooid aan.