Breda gaat afvaldumper niet met mobiele camera te lijf

Schelde­brou­we­rij viert 25-jarig bestaan met speciale Bergse biertjes Knots en Knuppel

6:15 HALSTEREN - Hij begon destijds aan de keukentafel. ,,Maar dat was maar één keer.” Een verhuizing naar de garage volgde, na een dringend verzoek van zijn echtgenote. ,,Het plakte nogal.” 25 jaar later is Peter van den Eijnden als man van het eerste uur brouwmeester van de Scheldebrouwerij, gevestigd in Meer, juist over de grens. Nog altijd zijn de lijnen met Bergen op Zoom en omstreken kort.