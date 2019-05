Breda gaat aan de slag met kwetsbare wijken

Maar ook de meer in de binnenstad gelegen wijken Heuvel, Tuinzigt, Haagpoort en ook Kesteren en Muizenberg in de Haagse Beemden gelden als ‘kwetsbare wijken’. Het debat over de Hoge Vucht is eerder dit jaar aangezwengeld door D66 en PvdA die zich grote zorgen maken over de toekomst van dit stadsdeel.

In ‘Hoge Vucht brengt het samen 2020-2030' roepen de twee fracties op in te grijpen in de scheefgroei: er woont een oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond en een laag inkomen. In de achtergrondanalyse Hoge Vucht (maart 2019) bevestigen B en W het beeld: ,,Vergeleken met andere gemeenten is het vrij uniek dat in een gebied met een oppervlakte als van de Hoge Vucht zoveel sociale huur en relatief goedkope woningen bij elkaar staan.”

Speerpunten

Veiligheid en leefbaarheid staan onder druk in de wijk. De door alle acht partijen ondertekende motie ‘De Hoge Vucht versterken’ geldt als voorlopig sluitstuk van het debat. De partijen vragen het college om een wijkenplan, speerpunten: meer aandacht voor de jongeren (schooluitval, stageplekken, talentontwikkeling); voor stedenbouw als het gaat om samenstelling van de wijk (minder sociale huur); voor de ‘witte vlucht’ in het basisonderwijs en bij de sportclubs (voetbal) en het welzijnswerk onder de loep nemen.

Concrete resultaten