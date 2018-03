In Breda is in 2015 nog 705 keer aangifte gedaan van winkeldiefstal, in 2016 600 keer en in 2017 nog maar 470 keer. Dat is een daling van 19.1 procent. In Rotterdam is sprake van een daling, in drie jaar tijd, van 19.5 procent. In Den Haag van min 3,1 procent, in Nijmegen van min 11 procent en in Groningen van min 0.5 procent. Aan de andere kant laten Tilburg en Eindhoven een plus zien in aangifte: 2, 8 en 16, 8 procent. Amsterdam plust ook: 3,3 procent.