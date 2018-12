Breda fonkelt en baadt in warme sfeer

Prinsenbeek was omgedoopt tot WinterWonderBeek, met live muziek en een inzameling voor een fontein op de markt. Het geheel werd afgesloten met een vuurwerkshow. ook Princenhage had zaterdag een eendaagse kerstmarkt, ‘Princenhage Fonkelt’. De Haagsemarkt was de plek waar het allemaal gebeurde, met een grote behaaglijke tent als middelpunt. Die bood plaats aan een bingo en een curlingbaan, om maar wat te noemen. Rondom de tent boden de plaatselijke middenstanders hun waar aan en was er een aantrekkelijk aanbod voor de inwendige kerstman en -vrouw.

Breda's mannenkoor

De meest sfeervolle kerstmarkt stond in de Belcrum, waar de Speelhuislaan was veranderd in een Magische Winterlaan. Het was de vijfde editie van de kerstmarkt, en de belangstelling uit heel Breda blijft groeien. Het is dan ook knap hoe de organisatie van de langgerekte laan een sfeervol geheel weet te maken. Vooral kinderen kwamen in diverse tenten aan hun trekken met verschillende activiteiten. “Vanaf de opening was het gezellig druk”, aldus Diana Goudswaard van de organisatie. “Ik liep met wethouder Marianne de Bie over de markt, en zij was echt enthousiast. In de kwaliteit van dit evenement zie je de inzet en de saamhorigheid van de Belcrumbewoners terug.”