Breda Fashion Weekend groeit naar vaste plek op kalender

Burgemees­ter neemt poolshoog­te bij brand monumenta­le woning in Baar­le-Nas­sau, nablussen begonnen

13 april BAARLE-NASSAU - Een monumentale woonboerderij aan Het Goordonk in Baarle-Nassau heeft zaterdagmiddag vlam gevat. De brand in de woning met rietendak zou ontstaan zijn in de schoorsteen. Omstreeks 19.00 uur is het sein brand meester gegeven. Het nablussen was daarmee begonnen.