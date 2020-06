Breda experimenteert met ‘patrijspoortboom’ langs Nieuwe Mark

Buren balen van stront­lucht varkens: ‘We kunnen vaak niet buiten zitten’

11:15 SPRUNDEL/RIJSBERGEN - Hommeles op het platteland. Buren eisen dat de staat actie onderneemt tegen intensieve veeteeltbedrijven, zoals de varkensfokkerijen van Pascal Burggraaf in Sprundel en Rijsbergen. ‘Het stinkt en het is hier ongezond.’ Volgens Burggraaf valt dat mee. ,,Dit is nu eenmaal buitengebied.”