Breda en Eindhoven behoren tot grootste luchtvervuilers tijdens nieuwjaarsnacht

Politie deelt beelden van daders die homostel tegen de grond sloegen in Breda

BREDA - Twee mannen zijn vorig jaar tijdens carnaval in elkaar geslagen door een groepje jongeren in Breda, vermoedelijk omdat zij hand in hand liepen. De politie deelt nu beelden van de daders op haar eigen site en in het tv-programma Bureau Brabant in de hoop deze op het spoor te komen.

2 januari