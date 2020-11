Breda en de kwetsbare wijken: ‘Waarom voetballen kinderen uit de Linie niet bij Advendo, maar bij JEKA?’

Celstraf van 12 jaar definitief voor moordenaar Paul Pluijmert

16 november BREDA – Andy D., de man die november 2018 aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda Paul Pluijmert doodstak, gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van 12 jaar cel. Die straf legde de rechtbank in Breda hem eind oktober op.