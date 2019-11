Breda en de kunst van het verleiden

columnSinds deze week woon ik niet meer in zomaar Breda. Nee, ik woon heel hip in CrossMark Breda . Met een dure, vette lichtshow is die naam voor mijn deel van de stad zaterdagavond gelanceerd. Ik moet zeggen: ik moet er even aan wennen.

CrossMark zegt mij niet zoveel. Maar dat ligt aan mij, begrijp ik van burgemeester Paul Depla. Ik was namelijk verhinderd om zelf bij de lichtshow aanwezig te zijn. Zo heb ik de ‘context’ gemist. En, zo zei Depla in deze krant: ,,Als je niet weet wat de achtergrond is, en alleen de naam hoort, snap ik dat je er vraagtekens bij zet.”

Nou is CrossMark Breda bedoeld om een beetje reclame te maken. Internationale bedrijven moeten ermee worden verleid zich in het gebied te vestigen tussen Haven en Linie. Maar hoe dan? Als ik als inwoner volgens de burgemeester al uitleg nodig heb, hoe zit dat dan met die bedrijven? Volgens mij druist dat in tegen de wetten van de reclame. Iets moet meteen duidelijk zijn. Anders verkoopt het niet.

Simpel

Wil je aandacht? Hou het simpel! In die zin is het slim bedacht om straks bij de Vuelta wielrenners af te laten stappen en met de fiets aan de hand door de Grote Kerk te laten lopen.

Die actie zit aan het begin van de etappe. In de ‘geneutraliseerde route’. Dat is het stukje wedstrijd dat nog niet echt meetelt. Een beetje warm fietsen dus. Vanuit sportief oogpunt oninteressant voor (internationale) cameraploegen om te filmen.

Nou gaat die geneutraliseerde route dwars door het oude centrum van Breda. Precies het deel waarmee de stad zich bij buitenlandse toeristen en bedrijven in de kijker kan spelen. Breda heeft er dus baat bij wanneer juist dit deel van de etappe op televisie komt.

Raar

Door zo iets raars te doen, door de fietsers af te laten stappen en dwars door het mooiste monument van de stad te leiden, is media-aandacht verzekerd. Van de fietsers wordt bovendien verwacht dat ze de kerk in een eerbiedig zwijgen doorkruisen. In contrast met de herrie buiten.