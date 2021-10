Breda en BUas zetten samen nog meer in op esports: ‘Veel meer dan gaming alleen’

BREDA – Breda krijgt een fieldlab om de mogelijkheden van esports verder te onderzoeken. Dat en meer is beschreven in een samenwerkingsverband dat de gemeenten Breda University maandag hebben getekend. De ondertekenaars hopen hiermee de stad mee te krijgen in de groeiende wereld van competitieve gaming. Met het contract is een bedrag gemoeid van 20.000 euro per schooljaar.

,,En met het groene knopje kun je iemand slaan.” Geconcentreerd luisteren wethouder Daan Quaars en Breda University-bestuurslid Nico van Os naar de aanwijzingen. Ze staan op het punt om een potje Super Smash Bros te spelen en verliezen is geen optie. Na een paar minuten rukzichtloos button bashen mag Quaars zich de winnaar noemen.

,,Esports is veel meer dan gaming alleen, het gaat ook over het in contact brengen van jongeren”, verklaart deze hierna de samenwerking tussen de gemeente en hogeschool. Als voorbeeld noemt Quaars de actie van een aantal Bredase voetbalverenigingen. Deze wisten nieuwe leden aan te trekken door ook trainingen in de voetbalgame FIFA aan te bieden. Naast een specialisatie in esports krijgt de school binnenkort ook een fieldlab om onder andere gamewedstrijden uit te zenden.

Net als echte sporters

,,Het is belangrijk dat het stigma van gaming afgaat als iets wat ongezond of verslavend zou zijn. Nu hebben we een hele stad die achter de esporters staat”, verklaart even later ook Ruben Been tevreden. Naast esports docent is hij de manager van mCon LG UltraGear. Een esportsteam dat zondag nog Nederlands kampioen werd in League of Legends.

Het grote verschil tussen recreatieve gamers en esporters is volgens Been vooral discipline. Net als echte sporters moeten de teams van mCon ook trainen als ze geen zin hebben. ,,Mijn mensen zijn verder een stuk slanker dan ik, kan ik je verklappen. Je moet hier fit voor zijn.”

Been hoopt verder dat de samenwerking met de gemeente vooral laat zien hoe groot deze wereld nu al is. Als bewijs wijst hij naar de wereldkampioenschappen voor Dota 2 die zondag plaatsvonden. ,,Dat toernooi had een prijzenpot van 35 miljoen euro, dat is meer prijzengeld voor één game dan dat er in de meeste sporten omgaat.”