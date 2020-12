Breda en Brabant struikelen naar deadline voor aanschaf CSM-terrein: ‘Ze gaan er zo laks mee om’

Koen (7) en Maud (5) mogen ontdekken zonder grenzen op de hoogbegaaf­den­af­de­ling: ‘Geef hun creatieve denkkracht de ruimte’

9 december TETERINGEN/BREDA - Ze zijn superslim, maar voelen zich vaak onbegrepen: hoogbegaafde kinderen. Het basisonderwijs voor kinderen met een hoog IQ staat in Nederland nog in de kinderschoenen. In de regio Breda ligt dat anders. Daar timmert Markant Onderwijs al tien jaar aan de weg voor deze doelgroep. Bestuursvoorzitter Johan van Knijff: ,,Hoogbegaafde kinderen verdienen de aandacht. Hun talenten zijn waardevol, geef hun creatieve denkkracht de ruimte. ”