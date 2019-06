Breda eert Smaakmakers: ‘Het gaat om het sneeuwbaleffect, het moeten er veel meer worden’

Winkelcen­trum Barones bezorgd over toekomst Hudson's Bay Breda: ‘Het trekt mensen aan’

11 juni BREDA - De toekomst ziet er somber uit voor Hudson's Bay in Nederland. Het kwakkelende Canadese warenhuis heeft onlangs een specialist ingehuurd om de vijftien ketens in Nederland onder de financiële loep te houden. Hierbij worden mogelijke sluitingen van filialen niet uitgesloten. Ook in winkelcentrum de Barones is het warenhuis het gesprek van de dag.