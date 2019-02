Breda eert oud-wethouder Lous van Beusekom met eigen laan

Van Beusekom overleed in 2002. In de periode 1982-1997 was ze gemeenteraadslid voor de VVD Breda en van 1997 tot 2002 was ze wethouder Ruimtelijke Ordening. Destijds stond ze aan de wieg van de ontwikkelingen rond het nieuwe station. Voor ze haar politiek loopbaan begon, zette ze zich onder meer in voor Noord-Ierse kinderen die de burgeroorlog in eigen land waren ontvlucht.