Breda een klimaat-middenmoter? Dan deugt het onderzoek niet...

Dat was een mooi kerstcadeautje donderdag van de Bredase gemeenteraad. Zo’n stukje erkenning naar de media toe, zeg maar. Onlangs pleitte ik hier voor groene parkings in de stad, waar gras op roosters groeit zodat er toch auto’s kunnen staan. Dat zorgt voor minder hittestress, betere waterafvoer en meer biodiversiteit. De raad nam donderdag een motie aan die precies dat beoogt.

Nu betekent dat nog niet dat die parkings er ook komen. Dat moet eerst onderzocht worden en voor je het weet zijn we een paar jaar verder. Tot die tijd vallen de mussen ‘s zomers van het dak vanwege de hittestress.

Oh nee. Die mussen zijn er helemaal niet want door de verstening van de stad is de mus zo’n beetje uitgestorven. Dus eigenlijk valt het wel mee met het probleem, zou je kunnen zeggen. Dat lijkt een beetje op de redenering van sommige boeren: ‘Hoezo stikstofprobleem? Ik heb dat stikstof nog nooit gezien’.

Ik moest ook aan dat boerenverstand denken, toen ik deze week las dat Breda tussen 2008 en 2018 niet één klimaatdoel heeft gehaald. Volgens de Rekenkamer - die zich had zich laten adviseren door de Vrije Universiteit en bureau CE Delft - is Breda op zijn best een middenmoter op klimaatgebied. En hoe reageert het stadsbestuur? ‘Die instituten snappen het niet, we zijn echt wel koploper hoor’. Inderdaad. Zoals er ook boeren zijn die vinden dat bij het RIVM alleen maar prutsers werken.

Quote De afgelopen tien jaar - waarin dus géén klimaat­doel is gehaald - is collectief gefaald in Breda. Paul Verlinden

Het blijft lastig, dat klimaat. Mooi woorden, leuke plannen, her en der een groen dak en een leuke fontein op een plein. Maar echt doorpakken, is moeilijker. Kijk, van de VVD hoef je niet al te veel te verwachten. Toen VVD-raadslid August Veenenbos laatst gevraagd werd of hij niet vindt dat de binnenstad autoluwer moet worden, zei hij doodleuk: “Als je van het Van Coothplein naar de Grote Markt loopt, kom je al geen auto tegen.” Dat is de winkelstraat, August...

De afgelopen tien jaar - waarin dus géén klimaatdoel is gehaald - hebben echter ook GroenLinks, PvdA, D66, SP Breda ‘97 en CDA meerdere jaren de stad bestuurd. Er is collectief gefaald.