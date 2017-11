Breda duurste studentenwoonplaats van Brabant

Breda kende in 2016 zo'n 5.200 studenten. Een gemiddelde studentenkamer in de stad kostte volgens de Landelijke Studentenvakbond in dat jaar gemiddeld zo'n 346.84 euro. De gemeente is hiermee de duurste studentenwoonplaats van Brabant.



De stad staat in de provincie ook bovenaan als het gaat om het overschrijden van het maximale huurtarief. Bredase studenten betaalden in 2016 maandelijks zo'n 109,41 euro te veel voor een kamer. In Eindhoven was dit gemiddeld 91,82 euro en in Den Bosch 83,33 euro. Tilburgse studenten werden nog het minst uitgebuit met een te veel betaald huurbedrag van 66,22 euro per maand.