Breda drijft uitgegroeid tot heus fenomeen

VIDEO + FOTO'SBREDA - Ongeveer 2.700 'drijvers', drie podia, twee persboten, honderden toeschouwers en één bomvolle haven. De vijfde editie van Breda drijft is er eentje die met een uitroepteken in de boeken bijgeschreven kan worden.

Honderden opblaasbootjes, -zwanen, -eenhoorns en -zwembadjes trokken op zondagmiddag naar de haven. Wat ooit begon als ludiek evenement bij het vijfjarig bestaan van Bootjevaren Breda, met zo'n 250 deelnemers is uitgegroeid tot een heus fenomeen.

Volledig scherm Grote drukte op het water tijdens Breda Drijft. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volgens de statistieken van de organisatie is ongeveer 55 procent van de deelnemers vrouw, de gemiddelde leeftijd ligt ergens s tussen de twintig en de dertig jaar en slechts de helft van de drijvers komt uit Breda zelf. De andere helft komt uit omliggende dorpen en gemeenten, met uitzondering van mensen uit Utrecht, Goes of Amsterdam.

Kiran Singh

,,We hebben dit vlot vorig jaar speciaal voor Breda drijft aangeschaft. Van het eerste jaar dat we meededen hebben we geleerd dat we drijvende vaten mee moeten nemen om onze telefoons te beschermen."

Jip Vissers

,,We hebben met onze vriendengroep meegedaan aan een open hockeytoernooi. Daar hebben we deze opblaasdieren gewonnen. Die kwamen nu mooi van pas."

Tom van Hoof

,,Je ziet inderdaad veel van deze zwembadjes als bootje. Deze komt van het Kruidvat. Als 'ie op het eind van de dag nog heel is, nemen we hem mee terug, anders laten we 'm hier."

Luuk den Braanker

,,Met zo'n band ben je lekker mobiel, zo kan ik lekker overal tussendoor. Ik ben net afgestudeerd. Hierna ga ik de hele wereld rond drijven. Jammer dat ik net bij de eerste sprong in het water mijn zonnebril verloor. Die ligt nu beneden op de bodem van de singel."

Esther Ardon

,,We zijn met ons zessen en hebben deze pizza besteld via internet. Hij ligt heerlijk, alleen hadden we er aan moeten denken peddels mee te nemen. Dan zou het wat makkelijker sturen zijn."

Sander van den Broek

,,We hebben met onze eigen boort schipbreuk geleden. Waarschijnlijk kwam dat ook een beetje door ons eigen lompe gedrag. Ik had de mazzel dat ik deze drijvende hema-worst hier gevonden heb."

Bjorn Bras

,,Ik heb nog wel een leuk motto voor het evenement; 'Don't drink and drijf'. Daar wilde ik het eigenlijk bij laten. Het bevalt me overigens prima zo, met een pilsje op het water."

Esther van Roemburg

,,Dat bevalt me helemaal prima, deze flamingo. IK zie geen reden volgend jaar iets anders te drijven mee te nemen. Nou ja, misschien dat ik dan op een eenhoorn kom."

Volledig scherm Grote drukte op het water tijdens Breda Drijft. © BNDESTEM

