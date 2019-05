Breda doet zo lief mogelijk voor de boze burger

Het is ook niet gauw goed. Neem dat fotootje van burgemeester Depla, bellend met ‘onze Bredase’ tennisvedette na haar victorie in Madrid. ‘Ring ring... spreek ik met Kiki Bertens?’, heeft de olijkste op de afdeling communicatie er nog boven gezet.

Maar daar meldt ene Arno van voetbalclub WDS’19 zich al. Ze hebben nog altijd geen ballenvangers en er is ook een levensgevaarlijke situatie met een elektrisch hokje. Ietwat over de flos is Arno de grip op zijn woorden kwijtgeraakt: ‘Overal letten jullie op veiligheid met strenge regels en doen jullie gemeente Breda geen hier reet aan.’ Het is een medeburger die de boel met een hashtag komt sussen. Han reikt Arno #doeislief aan. Maar de volgende dag is Arno’s correspondentie verdwenen. Gewieberd?

In de virtuele wereld ontspoort de boel waar je bij staat. Ga daar niet in mee, hebben de voorlichters lang geleden afgesproken. Blijf correct, toon begrip, doe lief.

‘Het stinkt enorm’

Maartje plaatste deze week een kiekje van neergekwakte vuilniszakken. Het ‘stinkt enorm’ in de bocht van de Nieuwe Leuvenaarstraat. Vindt Iris ook: ‘Is toch niet meer normaal. Ik zie het door heel de stad. Nee, goed afvalsysteem hoor.’

Waarna de gemeente, vijftien uur later weliswaar, het betere bluswerk aflevert: ‘Ik snap je frustratie heel goed hoor! Je hebt helemaal gelijk. De milieucontroleurs zijn als het goed is nu ter plaatse en daarna zal het opgeruimd worden. Dank je wel voor het melden.’

Olifantenpaadjes

Dat je als lokaal bestuur een olifantenhuid moet hebben, bewijst ook het itempje van de olifantenpaadjes. Dat zijn van die stiekeme afsnijweggetjes door perk of plantsoen. Breda heeft er wat leuks op gevonden. Het is op de Facebookpagina te vinden onder de overweging die burgemeester Depla aan 4 mei verbond: ‘In Breda zoeken we naar wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt.’ Olifantenpaadjes, bijvoorbeeld. ‘Ken jij zo’n veelgebruikt pad?’, vraagt de gemeente haar community van 29.365 volgers. ‘Maak een foto. Wellicht maken we van jouw pad straks een ‘echt’ voet- of fietspad.’

Quote Zeg gemeente Breda, hoeveel man houdt zich met deze onzin bezig bij jullie? Jeroen

Komt Jeroen: ‘Zeg gemeente Breda, hoeveel man houdt zich met deze onzin bezig bij jullie?’ Dan Harm: ‘Misschien eerst even zorgen dat de normale wegen begaanbaar zijn.’ Dan Bas: ‘Ja, m’n oude buurvrouw, dat was een echte kamerolifant.’ Charlotte heeft in de stad ook nog een ‘olifantenzitplek’ ontdekt: een kuil als afvalbak. Keurig antwoord van de gemeente: ‘Bedankt voor je bericht, dit kan inderdaad wel wat opgeruimd worden.’