Breda: dit jaar stuk minder animo voor burgersessies

Sinds de invoering van de burgersessie, begin 2017, is er in totaal veertien keer gebruik van gemaakt. In 2017 gingen burgersessies onder meer over de Roosberg in Bavel (parkeren), de toekomst van het muziekonderwijs, CPO voor jong en oud en verruiming van de uitgaanstijden. In 2018 kwamen onderwerpen voorbij als de sportaccommodatie in Princenhage, de Huif in Bavel en subsidie voor de scouting. Dit jaar ging het over de zuidelijke rondweg, extra geld voor cultuur en een woning kopen met korting van de gemeente.