Breda: de roep om 100 km/uur op de snelweg wordt steeds luider

BREDA - De roep om verlaging van de maximale snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur op de snelwegen rond Breda wordt luider en luider. Het is nu Breda ’97 die een beroep doet op B en W om hier serieus naar te kijken. Eerder was het ook GroenLinks die voor verlaging van de snelheid pleitte, terwijl ook vanuit de wijkraad Heusdenhout en dorpsraad Bavel daar ook toe opriepen.

Burgerraadslid Jos van Etten van Breda ’97 haakt in op het kabinet dat besluiten voorbereid om uit de stikstofcrisis te komen. Eén ervan is verlaging van de snelheid. Breda zou daarop moeten anticiperen, vindt hij. ,,De stikstof en fijnstofconcentraties in en rond de stad zijn te hoog. Het Natura-2000 gebied Ulvenhoutse Bos dient beschermt te worden. Maatregelen zijn nodig om de uitstoot omlaag te brengen. Daarnaast willen we in Breda 6000 woningen bouwen en hebben daarvoor vermindering van de stikstofuitstoot nodig om dit te realiseren”, zet Van Etten zijn oproep kracht bij.

‘Niet alles kan’

Hij wijst tevens op de wijk Heusdenhout dat pal aan de A27 ligt en dorp Bavel, in de oksel van de A58 en A27. Heusdenhout en Bavel riepen direct na het uitkomen van het rapport ‘Niet alles kan’ van oud-minister Remkes op de snelheid te verlagen. Wethouder Boaz Adank (VVD, mobiliteit) liet eerder via een woordvoerder weten: ,,Het adviesrapport van Remkes ligt nu bij de Kamer. Het is aan de landelijke politiek om nu in een goede discussie keuzes te maken die het liefst op breed draagvlak kunnen rekenen.”