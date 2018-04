De VVD en het CDA zijn op meerdere fronten broeders in beleid, beide partijen geven bijvoorbeeld de voorkeur aan de bouw van koopwoningen versus sociale huur. Bronnen rond de formatie melden dat het CDA echter geen steun kreeg van andere partijen. De christen-democraten (die gelijk bleven op 6 zetels) hebben in de afgelopen regeerperiode drie raadsleden zien vertrekken, terwijl partijleider en oud-wethouder Bob Bergkamp niet overal even goed ligt. Partijen twijfelen aan de stabiliteit van het CDA.

Oude coalitie

GroenLinks

Opmerkelijk is dat ook GroenLinks (van 3 naar 5 zetels) het pluche waarschijnlijk niet zal bereiken. GroenLinks-leider Peter Bakker wil alleen kwijt: ,,Ik heb nog hoop.'' CDA-leider Bergkamp, die altijd heeft benadrukt mee te willen regeren wil in deze fase ook niet veel kwijt : ,,Er is zaterdag nog overleg.'' SP-voorman Bas Maes zegt over het voorliggende scenario: ,,We hebben ons gesprek gevoerd, we hebben nog geen terugkoppeling gehad.'' VVD-voorman Thierry Aartsen verwijst naar de informateur. Waarschijnlijk zal informateur Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen zaterdagmiddag een verklaring uitdoen over de voortgang van de coalitieonderhandelingen. De drie partijen gaan dan de formatie in die moet leiden tot verdeling van wethoudersposten en portefeuilles.