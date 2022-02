Breda City Campus blijkt te ambitieus plan waar niemand op zit te wachten; wat nu?

Rotterdam­mer zit al 3 maanden vast na aanhouding met doorgela­den vuurwapen: ‘Waar zijn we mee bezig?’

BREDA - ,,De waarschijnlijkheid dat het DNA van mijn cliënt is, is net zo groot als dat van een willekeurige inwoner van Breda: 1 op 184.126 dus.” De advocaat van een Rotterdammer (27), die in Terheijden werd aangehouden vanwege een doorgeladen, automatisch vuurwapen, trekt fel van leer.

