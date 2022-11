Breda bouwt sfeervolle parkeerhub bij Havenkwartier: ‘Nee, dit wordt niet een Mols Parking 2.0’

Op zoek naar de wc in de minst toilet­vrien­de­lij­ke gemeenten: ‘Gebruik toilet, consumptie verplicht’

BAARLE-NASSAU/DRIMMELEN - Hoge nood? Dan is het te hopen dat je niet in het centrum van Baarle-Nassau of Drimmelen bent. Die gemeenten bungelen namelijk onderaan het lijstje van toiletvriendelijke gemeentes. Onze verslaggever ging daarom op pad, op zoek naar een wc.

23 november