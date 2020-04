Breda blowt zich rustig door de quarantaine heen

Een lekkere lentezon in een vrijwel lege Boschstraat. Normaal een beeld dat enkel voorkomt als Oranje in een halve finale staat, maar niet in rampjaar 2020. Het land speelt immers een wedstrijd tegen een onzichtbare vijand en hoeveel de stand precies is weet niemand.

Bij de twee coffeeshops in de straat is nog wel wat bedrijvigheid te ontwaren. Zo heeft José net een grammetje gehaald bij coffeeshop Majestic. "Ik vind het goed dat ze nog open zijn, de mensen hebben al stress genoeg", verklaart ze. Dat José door de anderhalve meter afstandsregel nu soms buiten de shop moet wachten, vindt ze niet erg.

De vouw zegt zich op geen enkele wijze bekeken te voelen of zich te schamen. “Maar ik hoef niet met mijn naam in de krant hoor! Dan sta je meteen bekend als dopiejopie.”

‘Cannabis is de levensboom uit de bijbel’

Volgens Rick Brand, woordvoerder van de Actieve Bredase Coffeeshops en eigenaar van coffeeshop De Baron, is het niet meer dan logisch dat marihuana onderdeel is van de vitale Nederlandse infrastructuur. “Cannabis is de levensboom uit de bijbel. We hebben ook cannabinoïde in ons lijf zitten, het reguleert van alles en het verhoogt je weerstand." Brand stelt dan ook dat het Rijk de lange rijen voor de shops had kunnen verwachten toen ze deze per direct wilde sluiten. Volgens hem maken coffeeshopklanten simpelweg liever geen gebruik van straatdealers. Brand roemt verder het optreden van de gemeente Breda die al snel ijverde voor een loketfunctie.

Omzet blijft goed

In tegenstelling tot een paar andere collega's merkt Brand nog geen teruggang in de omzet van zijn zaak. "De drankverkoop is logischerwijs een paar honderd euro minder, maar de handel in cannabis zelf loopt gewoon door."

De quarantaine laat volgens Brand voor de rest vooral zien hoe achterlijk het gedoogbeleid in de praktijk uitpakt. Zo mogen shops maar 500 gram voorraad in huis hebben, wat volgens hem zorgt voor onnodig veel transportbewegingen. Hetzelfde geldt voor klanten die wel 30 gram op zak mogen hebben, maar alleen 5 gram per shop mogen kopen. "Mensen moeten dus langs verschillende coffeeshops als ze wiet willen hamsteren."