'Breda blijkt eigenlijk vrij groot te zijn'

Op naar 100 Blind Walls: 'Bijzonder dat er zoveel waardering voor is'

9:52 BREDA - ,,Daar zijn we heel blij mee'', reageert een enthousiaste Dennis Elbers (39) op het bericht dat de nieuwe coalitie in Breda de muurschilderingen in de stad omarmt. In het bestuursakkoord van VVD, D66 en PvdA is een aantal van 100 zogeheten Blind Walls opgenomen.