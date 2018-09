Breda blij met komst distributiecentrum Lidl: 'Goed nieuws voor de werkgelegenheid'

BREDA - Op het voormalige terrein van The Greenery in Breda komt een distributiecentrum voor Lidl te staan. Het gaat om een nieuwbouwmagazijn van ongeveer 55.000 vierkante meter. Dat meldt vastgoedbelegger Warehouses De Pauw (WDP).

WDP gaat het magazijn bouwen, Lidl gaat het pand huren. Bedoeling is dat het gebouw in de tweede helft van 2019 klaar is.

WDP heeft het terrein van The Greenery enkele jaren geleden gekocht. Oude loodsen zijn tegen de vlakte gegaan. Volgens WDP is het nieuwe magazijn het sluitstuk van de ontwikkeling van het terrein. Dat is 85.000 vierkante meter groot.

Op het terrein van WDP Nederland aan de Leursebaan is in 2017 al de nieuwbouw van The Greenery geopend. In een jaar tijd was daar een hypermodern zachtfruitcentrum verrezen.

Quote Het is goed nieuws voor de werkgele­gen­heid in de regio, mooi dat het bedrijven­ter­rein gerevitali­seerd wordt en het betekent opnieuw een bevesti­ging van Breda als logistieke hotspot Boaz Adank

Het is het vierde pand dat Lidl van WDP huurt. Het bedrijf doet dat ook op Moerdijk en Hazeldonk en in het Belgische Genk. Niet ver van het nieuwe Lidl-distributiecentrum hebben ook Albert Heijn (online) en Jumbo hun distributiecentrum. "We zijn heel blij met de keuze van Lidl voor Breda als vestigingsplaats van hun nieuwe distributiecentrum", zegt wethouder Boaz Adank (VVD). "Het is goed nieuws voor de werkgelegenheid in de regio, mooi dat het bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd én het betekent opnieuw een bevestiging van Breda als logistieke hotspot."