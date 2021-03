Breda blij met horeca, maar de grenzen aan de groei komen nu toch wel in zicht

Kelvin Dekker is meer dan de zoon en broer van: ‘Ieder zijn kwalitei­ten’

29 maart Als je vader Touretappes en klassiekers heeft gewonnen en als je broertje in het profpeloton doorbreekt als sprinter, dan wil je als Kelvin Dekker ook van je doen spreken in de wielersport. Hoe? ‘Ik voel me wel thuis tussen de vrouwen.’