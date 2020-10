Breda blij met druktemeter: ‘Zo zijn we de zomer zonder excessen doorgekomen’

BREDA - Tijdens de coronacrisis is de ‘druktemeter’ voor de binnenstad van Breda tot nu toe twee keer in het rood terecht komen. Het waren de enige momenten dat de gemeente op het punt heeft gestaan om in te grijpen, omdat het te druk werd. Maar uiteindelijk nam de drukte ook weer zo snel af, dat het nemen van maatregelen niet nodig was.

Op 7 mei van dit jaar hebben burgemeester en wethouders van Breda de ‘druktemeter’ in gebruik genomen. Dat was een uit nood geboren maatregel, om te voorkomen dat het coronavirus zich te snel in het centrum zou verspreiden onder bezoekers die vanwege de drukte geen afstand van elkaar kunnen bewaren.

Weer naar het terras

Uit gegevens van de gemeente blijkt het ‘stoplicht’ tijdens de coronacrisis tien keer op oranje is gesprongen en twee keer op rood. De grootste drukte werd gemeten in de Ginnekenstraat, de Eindstraat en de Torenstraat. Het drukst was het later op de middag van de zondag 6 en 14 juni, de eerste twee zondagen dat het weer mogelijk was om een terrasje te pakken.

Waarschuwingen geregistreerd

De ‘druktemeter’ is ook ingezet om de bezoekersstromen naar de Galderse Meren in goede banen te leiden. Dat heeft er toe geleid dat het recreatiegebied dit seizoen veertien keer is afgesloten. Eind juli heeft burgemeester Paul Depla laten weten dat hij mensen uit de provincie Antwerpen zou wegsturen en desnoods op de bon zou slingeren. Zo ver is het niet gekomen Wel zijn er waarschuwingen uitgedeeld. Die worden overigens niet vergeten, aldus een woordvoerster van de gemeente Breda: ,,Die waarschuwingen zijn ook geregistreerd.’’

Hekwerken en beveiligers

Quote We blijven gefocust op de drukte in de winkelstra­ten. Burgemeester en wethouders Breda De ‘druktemeter’ was niet de enige manier waarmee het stadsbestuur heeft geprobeerd om de bezoekersstromen in de hand te houden. In sommige winkelstraten zijn ook hekwerken geplaatst, terwijl er speciale gele belijning is aangebracht om de gewenste looproutes aan te geven. Ook zijn er grote waarschuwingsborden geplaatst bij de ingangen naar de binnenstad. Op piekmomenten en tijdens de zomervakantie zijn extra beveiligers ingezet.

Het heeft geholpen, constateren burgemeester en wethouders: ,,Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat we de zomer zonder excessen hebben doorlopen. Overigens blijft onze aandacht ook in de komende maanden gefocust op de drukte in de winkelstraten.’’

Tweede golf

Het succes van de ‘druktemeter’ blijft voorlopig beperkt tot de binnenstad. Want ook al verkeert Nederland in een tweede golf van coronabesmettingen, het is niet de bedoeling dat de ‘druktemeter’ ook in andere delen van Breda wordt ingezet.