Er werken 95 ambtenaren bij Atea en veertien contractanten. De gemeente laat weten: ,,Er volgen geen gedwongen ontslagen. Medewerkers integreren binnen de gemeentelijke organisatie of bedrijfsvoering. De flexibele schil was, is en blijft flexibel en is afhankelijk van het aantal geplaatste cliënten en opdrachten die Atea heeft lopen.''

Leerwerkbedrijf

De Atea-groep (voorheen Bredase Sociale Werkvoorziening, BSW) is in 2012 opgericht uit een aantal maatschappelijke organisaties. Het vorige college heeft Atea teruggebracht tot leerwerkbedrijf met als kerntaak sociale werkvoorziening. Atea levert beschut werk voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bij Atea zelf aan de Riethil of gedetacheerd bij bedrijven. Atea organiseert werk voor 1.169 mensen met wsw-indicatie en voor 76 mensen via een andere indicatie. De omzet bedraagt ruim 11 miljoen, er komt ruim 24 miljoen aan subsidies binnen.

Bemiddeling

De bezuiniging van 4 miljoen is het gevolg van een taakverandering bij Atea. Bemiddeling voor mensen in de bijstand is in 2017 geïntegreerd in het sociaal domein (arbeidsparticipatie). En sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom van nieuwe wsw-geïndiceerden (mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking) gestopt. In juli 2016 ontstond er nog ophef rond de Atea-groep. De SP richtte toen het meldpunt Atea-Alarm op voor klachten. Bij Atea zijn daarop een aantal veranderingen doorgevoerd. Eerder deze week liet SP-voorman Bas Maes in een reactie op de bezuiniging weten zich zorgen te maken, niet alleen over het personeel van Atea, maar ook over de cliënten als het om werkomstandigheden gaat.