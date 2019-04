Breda bestraft 8 jonge drinkers op uitgaansavond met verwijzing naar Halt

Dat meldt de gemeente Breda.



Handhavers in burger zijn afgelopen zaterdagnacht in burger cafés in de binnenstad ingegaan om te zien of jongeren alcohol gebruiken. Overtreders kregen de keuze uit een verwijzing naar Bureau Halt of een boete van 104 euro.



Doel is om jongeren die nog geen 18 jaar zijn en alcohol drinken te wijzen op de schadelijke gevolgen ervan.