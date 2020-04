Breda bereidt zich voor op de komst van de drone: ‘Voor alle hulpverleners’ en ‘Stay safe’

Geen koopzondag op Tweede Paasdag in Breda

12:37 BREDA - Tweede Paasdag in Breda is dit jaar geen ‘collectieve koopzondag’. Dat betekent dat er niet veel meer winkels open zijn dan nu al het geval is. ,,Winkels mogen gewoon open zijn, maar dat gaan we niet promoten’’, zegt centrummanager Koert Vermeulen van het Ondernemersfonds Breda.