Breda Barst zorgt voor genietende bezoekers in Park Valkenberg

,,Wij komen speciaal uit Haarlem voor de volgende band, Warhola uit Vlaanderen.” De vriendinnen Suzanne Balm en Iris Bouwman, beiden 21, staan tegen het dranghek voor het hoofdpodium waar hun favorieten zich klaarmaken voor hun concert. ,,Zonder Warhola waren we hier niet naartoe gekomen, daar zijn we al een paar jaar fan van”, zegt Balm. ,,Maar het is hier wel vet. Veel groter dan ik had verwacht.” Haar vriendin valt haar bij: ,,Ja, echt geweldig dat het zo’n groot festival is. Vier podia of zo, dat wisten we echt niet. Of we volgend jaar weer van de partij zijn? Oef, wel een beetje ver van Haarlem vandaan. Maar als we komen, dan wel twee dagen.”