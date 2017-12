Breda Barst wint Toegankelijkheidsbokaal 2017

Een derde heeft te hoge drempels en ook nooduitgangen zijn vaak alleen met werkende benen te bereiken. Hoewel Willems begrip toont voor monumentale panden met obstakels heeft hij dat zeker niet voor nieuwbouw. "Elke dag worden er nog gebouwen weggezet waar je in een rolstoel of met een kinderwagen niet binnenkomt. Schandalig!" Tegelijkertijd is de bewustwording van dit probleem in Breda volgens Willems wel verbeterd.



Ook de gemeente lijkt echt werk te willen maken van een beter begaanbare stad. Dit doet zij onder andere via een toegankelijkheidsfonds met een potje van 185.000 euro. Wethouder Miriam Haagh merkt op dat toegankelijkheid een breed probleem is dat de portefeuille van bijna al haar collega-wethouders raakt.



De oplossing moet volgens de wethouder dan ook vooral gezocht worden in kleine stapjes op vrijwillige basis. Zo kunnen gehandicapten volgens Haagh niet alleen erg gezellig doen, maar zijn ze voor ondernemers ook financieel interessant. "Als we de beste binnenstad van Nederland hebben dan hoort daar ook de titel van Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland bij."