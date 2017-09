Breda Barst weerstaat de regen met vlonders en rijplaten, maar wie helpt?

De organisatie komt, naast het advies zaterdag en zondag de sportschoenen te verruilen voor rubberen laarzen, met een noodkreet om hulp. Linda Roovers: ,,Om bezoekers comfortabeler te laten staan en het park niet te veel te beschadigen gaan we in overleg met de parkbeheerder een paar duizend vierkante meters meer gras afdekken. In totaal leggen we 7.000 vierkante meter aan vlondervloeren en zwaardere rijplaten. Dat is niet alleen een fikse extra kostenpost, dat is ook veel meer werk dan gepland. Bij deze roepen we dan ook extra vrijwilligers op om ons met deze werkzaamheden donderdag en vrijdag te komen helpen. Dit kan zowel overdag als 's avonds, al is het maar een uurtje."

Grasmat

Vier podia en per dag gemiddeld 15.000 mensen. Die grote aanloop zorgt voor een aanslag op de prachtig uitziende grasmat in het Valkenberg. Maar dat valt allemaal best mee, zegt Jan Chomicki, groenverzorger bij de gemeente Breda en beheerder van onder meer het Valkenberg. ,,De organisatie doet er alles aan om de grasmat zo weinig mogelijk schade toe te brengen. De samenwerking met Breda Barst verloopt heel goed."

SV Gras, zo noemt Chomicki het type gras in het park. Het blijkt een afkorting van sportveldengras. ,,Dat kan wel een stootje hebben. We laten het bewust ook wat langer groeien. We maaien het op een lengte van vier centimeter."

Kapotgetrapt

De mat ligt er prachtig bij, zo voor het laatste, maar grootse zomer-evenement. Chomicki is trots op zijn werk. ,,Er ligt steeds een enorme uitdaging voor ons te wachten. Er zijn veel meer evenementen, van de landmacht, de intro van het hbo, Palm Parkies, vorig jaar een familiekermis en de afgelopen kerstperiode Winterland Breda. De mat werd voor dat laatste evenement drie weken afgedicht en dat was te veel van het goede. Bovendien werd de rest van de grasmat met vorst en dooi compleet kapotgetrapt. Triest, want dan kun je bij weer bij nul beginnen." De mat opnieuw inzaaien kan alleen in het voor- en najaar. Het gras heeft tijd nodig om te kiemen. Na Barst wordt de najaars onderhoudsbeurt ingepland.

Beschermingsmatten

,,Na alle activiteiten doen we altijd een rondje park om de zaak te schouwen. Meestal komt het gras redelijk onder de rijplaten en beschermingsmatten vandaan. Maar een ongelukje kan altijd gebeuren. De meeste schade ontstaat als trucks met opleggers, die komen laden en lossen, naast de rijplaten rijden. Ook moeten we de stroken met een verdichte bovenlaag gaan beluchten. Sporen worden uitgevlakt en kale plekken opnieuw ingezaaid. Het is vaak een race tegen de klok, want in de herfst wacht alweer de bladcampagne. Anders gaat het gras stikken."

Nieuwe vrijwilligers kunnen contact opnemen met: romy@bredabarst.nl