Breda barst van de buitensport

lintjesregen Tien lintjes voor Bredanaars, een iemand wordt Ridder in de Orde van Oran­je-Nas­sau

26 april BREDA - De gemeente Breda is 10 personen rijker aan wie een Koninklijke Onderscheiding is toegekend. Negen van hen mogen zich sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen; één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.