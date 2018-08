Breda Barst breidt uit met talentenpodium

Verantwoordelijk voor de invulling van het talentenpodium zijn naast Breda Barst Breda's Most Wanted, December Tapes en HB-Stand Up.

Op zaterdag staan op het podium de Delusionals, Trading The Crow, SpiritBox, The Martial, Steev 'N Sound en Piraven. Een dag later zijn dat Kiki Mettler, Frantic, There There, TerraDown, Martoes, Kevin en Jesse Joey James.