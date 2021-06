Breda baant zich een weg uit de coronacrisis: meer banen, maar de kloof tussen arm en rijk is gegroeid

,,Over het algemeen gaat het best goed met Breda’’, constateren burgemeester en wethouders. Maar ‘schrijnende situaties’ blijven om aandacht vragen.

Handdoek in de ring

Goed nieuws: sinds 2019 zijn er in Breda toch nog 1400 banen bijgekomen. En ondanks de lockdown heeft niet een wijk- of dorpshuis, sportvereniging, vrijwilligersorganisatie of culturele instelling de handdoek in de ring hoeven gooien. Dat blijkt uit de Herstelmonitor die het stadsbestuur heeft gepresenteerd.

Maar er is ook een aantal ontwikkelingen dat zorgen baart. Zo lijkt de kloof tussen arm en rijk door covid 19 alleen maar breder geworden. Bovendien maken vier op de vijf Bredanaars zich ‘in meer of mindere mate’ zorgen over toenemende spanningen en onrust in de samenleving. Aan die stress wordt ook bijgedragen door een forse toename van jeugdoverlast ‘incidenten’ met verwarde mensen en zwervers.

Rondkomen

Drie op de vijf inwoners zijn ook bezorgd over de impact van de coronacrisis op de economie. Want weliswaar lukt het tachtig procent van de Bredanaars om rond te komen, vijf procent worstelt daarmee.

Quote Bredanaars zijn tevreden over hun leven. Het gaat relatief goed met de economie en de werkgele­gen­heid. Burgemeester en wethouders Breda Overigens zien ondernemers de toekomst wel wat rooskleuriger in. Zo blijkt dat de winkels in de loop van mei alweer dezelfde omzet haalden als in dezelfde week in 2019. Dat neemt niet weg dat er genoeg ondernemers zijn die verwachten dat de impact van de crisis nog lang voelbaar zal zijn.

Bijspringen

De ‘uitdagingen’ liggen volgens het college vooral op het sociaal-maatschappelijke vlak: ,,Corona heeft een negatiever effect op kwetsbare wijken, dan op andere wijken. De komende maanden blijven we ons inzetten om waar nodig bij te springen.’’

Dat wil zeggen dat de corona-aanpak zich vooral richt op werk en ondernemen. Maar er wordt ook onderzocht in hoeverre de buitenruimte kan worden aangepakt.

Eerste van zijn soort

De herstelmonitor is de eerste van zijn soort en is volgens het college ‘een werk in uitvoering’. Tegen het einde van dit jaar komt er weer een nieuwe, met de cijfers die op dat moment het meest actueel zijn.