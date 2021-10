Breda akkoord met nieuwbouwplan: einde nabij voor ex-Kadasterpand

Het opvallend witte pand is al in 2009 verlaten door het Kadaster en wordt nu tijdelijk gebruikt door diverse instellingen en bedrijven.

Sloop en nieuwbouw

Meer dan tien jaar wordt er al nagedacht over sloop en nieuwbouw. Dat ging niet meteen van een leien dakje. Zo liepen gesprekken over het gebruik van het terrein van de Kerk van de Nazarener aan de Odilia van Salmstraat vast.

Maar nu ligt er dan toch een plan waarmee burgemeester en wethouders uit de voeten kunnen. Wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) is dan ook enthousiast. ,,We zetten een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze plek, want de ontwikkelaar wil er ongeveer honderd woningen bouwen, waarvan de helft middelduur. Daar is grote vraag naar in Breda’’, aldus de wethouder.