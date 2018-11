Bravis en Amphia scoren matig in Ziekenhuis Top 100

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom vinden we terug op plek 30 in de ranglijst van 44 algemene- en streekziekenhuizen in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Bij de meer specialistische topklinische ziekenhuizen eindigt het Bredase Amphia in de staart: een 23ste positie van de 26 ziekenhuizen in die categorie.