‘Brave’ protestmars leraren in Breda eindigt met kort beleg van stadskantoor

BREDA - ,,De straat op jongens, we zijn veel te braaf!” De protestmars in Breda verloopt prima volgens plan, tot de vierhonderd stakende leraren ter hoogte van de Houtmarkt de stoep afdwalen, de weg op. Het zestal aanwezige agenten op de fiets baalt zichtbaar: dat levert flink wat oponthoud op voor het het busvervoer en ander verkeer.

,,Onderwijsstakingen zijn vaak heel flauw.” Joost Matthee, directeur van Nutsbasisschool Burgst in Breda, is strijdbaar voor aanvang van de mars. ,,Ik hoorde net dat leraren vandaag met kindertractoren naar het ministerie willen. Ik vind: we moeten het eens écht aanpakken.”

Dat vindt Bart Audenaerd ook. Hij is docent aan de Bredase basisschool Sinte Maerte. Toen hij vorige week hoorde van de onderwijsstaking, wilde hij zichtbaar de aandacht op de leraren vestigen. Spontaan besloot hij een protestmars op touw te zetten. Met het risico dat slechts een handjevol leraren er gehoor aan zouden geven.

Massale opkomst

Dat gebeurt niet, integendeel. Het Kasteelplein loopt woensdagochtend vol met honderden leraren, ouders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs in Breda en omgeving. ,,Natuurlijk had ik wel gehoopt dat er veel mensen op af zouden komen,” is Audenaerd een uur later nog altijd verbaasd over de massale opkomst, ,,maar dat het uiteindelijk zó druk wordt, nee dat had ik niet verwacht.”

Voordat de mars koers zet richting het stadskantoor spreekt een aantal mensen de menigte toe. Audenaerd zelf, en ook Gijs van Wijlen, directeur van het OLV in Breda. Hij maakt zich deze ochtend namens het voortgezet onderwijs hard voor meer investeringen in het onderwijs. ,,Als het het over salarissen hebben, wil ik er één groep uitlichten: het onderwijsondersteunend personeel.” Applaus. ,,Als je kijkt waar zij soms mee naar huis gaan... dat is echt schandalig.”

Boodschap overdragen

Marianne de Bie, wethouder Onderwijs in Breda, doet ook een woordje: ,,Ik vind jullie topprioriteit in Breda, en zal waar het kan jullie boodschap overdragen in Den Haag. Dáár zit het probleem.”

Dat lijkt niet iedereen te begrijpen. Na afloop van de verder vreedzaam verlopen mars lopen de honderden leraren het stadskantoor binnen, met spandoeken, muziekinstrumenten en luid gejoel. Audenaerd moet ingrijpen en spreekt de menigte toe: ,,We geven het goede voorbeeld, dat doen we elke dag. Laten we dat nu ook doen. We hebben ons punt gemaakt. Ik wil jullie vragen nu naar buiten te gaan.”

De boodschap komt aan. De actievoerende leraren joelen nog één keer en verlaten dan rustig het stadskantoor en waaieren uit over de binnenstad van Breda.

