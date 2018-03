Brasserie Den Engel kan zich veel permitteren

over de tongHet is druk in Den Engel als we er rond lunchtijd binnenstappen. Dat was te verwachten, de brasserie in Baarle is populair. Is dat terecht? Je kunt er goed lunchen, maar de rekening blijkt hoger dan verwacht.

Nee, het is geen leuke binnenkomer. Geen amuse of brood met smeersels, maar een mededeling van gastvrouw Jet bij de huiswijn: ,,We serveren geen gratis kraanwater, maar indien nodig kunt u een klein glaasje krijgen voor het slikken van uw medicijnen." We zijn niet van het jokken, dus doen we het deze lunch zonder water.

Het is deze donderdag rond lunchtijd als zo vaak druk in Den Engel, hotel en brasserie in het centrum van grensdorp Baarle-Nassau. Een 'bijzonder', nee zelfs 'merkwaardig' grensdorp, volgens de website. Druk is het ook op straat, waar een BMW met de knipperlichten aan, geparkeerd op de rijweg pal voor overbuurman Sorriso, ten minste drie kwartier lang het doorgaand vrachtverkeer staat te pesten. Sorriso, Italiaans restaurant en inmiddels enkele dagen open, is van dezelfde eigenaar als Den Engel, horen we.

We hebben de gevraagde tafel aan het raam in de serre gekregen, waar het aangenaam warm is en de regen die op het matglazen dak tikt mede de sfeer bepaalt. Naast ons schuift een hoogbejaard stel aan dat op prettige en zorgzame wijze door de gastvrouwen en -heren uit de jas en aan tafel wordt geholpen. Goed teken. De tafeltjes zijn vrij klein, maar we zitten comfortabel, ook een pluspunt.

Bloederig

Geen water, geen amuse, maar wel de kaart en twee glazen huiswijn. Sauvignon blanc, gewoon goed. Bijna vijf euro per glas. Ons valt, de kaart bestuderend, op dat ook voor diverse gerechten behoorlijk pittige prijzen gerekend worden. Kipsatéschotel met frites of nasi voor 19,50 euro, carpaccio van biet met geitenkaas, radijs en dressing (vegetarisch hoofdgerecht) voor 17,50 euro. Toe maar!

Wij kiezen voor een Baronie Keuzemenu (drie gangen voor 33,75 euro) en voor een visparade met aansluitend een rouleau van parelhoen van de kaart. De rouleau is gevuld met een farce van paddenstoelen en gerookt duroc buikspek en wordt geserveerd met een portsaus. Hoe ik mijn kogelbiefstuk wil? Saignant. Van mij mag het vlees bloederig zijn.

Maar ik begin met de visparade. Voor mij staat een bord met daarop vier stukjes gerookte palingfilet (bij elkaar opgeteld een halve paling), één coquille, één grote garnaal (scampi), een volle eetlepel gerookte zalmtartaar, enkele druppels citroenmayonaise, één radijs, één minitomaatje, drie slablaadjes (niet aangemaakt) en een miniglaasje bisque, dat daar slechts in de verte iets van weg heeft.

Ambachtelijke kaaskroketjes

De coquille is beslist vers en uitstekend gegrild en ook over de scampi niets dan goeds, maar 15,75 euro? De vis wordt duur betaald wellicht, maar je kunt het ook te gek maken. En wat brood erbij had ook niet misstaan.

Mijn gaste bestelt de ambachtelijke kaaskroketjes (van het menu) en dat zijn feitelijk twee kaasschijven met een diameter van ongeveer zeven centimeter, die vergezeld gaan van gefrituurde peterselie en wat aangemaakte groente (sla, komkommer, schijfje tomaat). 'Normaal' goed voor 10,25 euro. We willen best geloven dat je die ook zelf kunt maken, maar wij kunnen er het ambachtelijke niet precies in ontdekken.

Zonde

Niet heel lang nadat de tafel is afgeruimd, komen de hoofdgerechten door. Mijn kogelbiefstuk is op zich van best goede kwaliteit, maar heeft te lang op het vuur gestaan. Het resultaat houdt daardoor het midden tussen a point (juist op punt) en bien cuit (doorbakken). Zonde van het vlees, vind ik. Gastvrouw Jet zegt dat ze het de keuken zal meedelen. De keuken brengt via Jet de 'welgemeende excuses' over, maar verbindt daar verder geen consequenties aan.

De overkant van de tafel prijst de parelhoen. Ik mag gelukkig proeven. Het vlees is botermals en de vulling een vondst.

Wat opvalt is dat Den Engel niet echt aan groenten doet. Wat kiemgroenten en enkele in bladerdeeg verpakte snippers paprika en courgette als garnituur, dat is het wel. Misschien is het de ervaring die Den Engel leert dat groenten vaak weggegooid moeten worden - wat zonde is natuurlijk - , maar voed de gasten dan wat op, zou je denken.

Kaasplankjes

We kiezen beiden voor het kaasplankje. Wat foutief in 'het systeem' wordt ingevoerd, zodat we ook een crème brûlée krijgen. Opnieuw excuses, dit maal voor het ongemak. Over de kaasplankjes kunnen we kort zijn: heel goed! Al krijgen we er niet de uitleg bij welke kazen ons geboden zijn en aan welke kant te beginnen.