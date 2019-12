Brandweermannen ontfermen zich over katje bij woningbrand in Breda

Opnieuw grote fouilleer­ac­tie in centrum Breda: één stapper met mes betrapt

12:10 BREDA - Voor de tweede keer in korte tijd heeft de politie afgelopen nacht een grootscheepse fouilleeractie gehouden in de binnenstad van Breda. Van één bezoeker van het centrum werd een mes in beslag genomen. Hij is bekeurd. Er werden naar schatting duizend stappers gecontroleerd.