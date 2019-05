Brandweerman redt knuffeltje uit brandende woning Breda: ‘Dat ze aan zulke details denken, het raakt me’

Update Woning­brand Breda onder controle, brandweer breekt plafond open voor nasmeulen­de balken

19:07 BREDA - In een woning aan de Cartier van Disselstraat in Breda woedde zondagavond een zeer grote woningbrand, die is doorgeslagen naar de naastgelegen woningen. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer onderzoekt in de woningen of er nog vuur achter de plafonds en in de spouwen zit.