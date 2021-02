Brandweerduikers redden vastzittende zwaan in Breda

Natuurijs­ba­nen in Breda (IJsvermaak) en Terheijden gaan open: nu al massale inschrij­ving blokuren

11 februari BREDA/TERHEIJDEN - De natuurijsbanen in Breda en Terheijden gaan vrijdag open. Het was voor IJsvermaak aan de Bouvignelaan in Breda-Zuid wel wikken en wegen. Voorzitter Henny Koenraads: ,,De baan ligt er redelijk bij, niet meer dan dat. Er ligt nog sneeuw op de baan, morgenochtend (vrijdagochtend) gaan we om acht uur de baan nog op om met drie machines te vegen.”