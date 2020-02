Brandweer Zundert officieel verhuisd naar nieuwe kazerne

Een simpel lintje is leuk voor een winkel, dus burgemeester Joyce Vermue knipte met een hydraulische schaar een metalen ketting voor de roldeuren door. In haar toespraak ging ze nog even in op het sentiment dat aan de verhuizing vooraf ging. De leden van het korps stonden er bepaald niet om te springen om de oude locatie aan de Wernhoutseweg te verlaten. Dat besluit werd ruim twee jaar geleden genomen, maar niet voor niets: ,,De kazerne aan de Wernhoutseweg was toe aan een forse opknapbeurt", wist Vermue. ,,Met de bouw van de oude kazerne was bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de belasting voor de vloer van een zware tankwagen."

Het nieuwe onderkomen heeft een fundering die op alles is berekend. Daarnaast is het gebouw erg duurzaam. Een tweede, misschien nog belangrijkere reden om te verhuizen, zijn de kortere aanrijdtijden van de hulpdiensten naar de kernen Wernhout en Achtmaal. Behalve aan de brandweerwagens is de nieuwe kazerne ook de uitvalsbasis voor de ambulances. Ook een nieuw bedrijventerrein bij Hazeldonk speelde een rol in de beslissing om naar de Hofdreef te verkassen.

Bij elkaar komen na ingrijpende incidenten

De kazerne is meer dan de garage voor de voertuigen van de brandweer en de ambulancemedewerkers. De manschappen oefenen er en komen er weer bij elkaar na mogelijk ingrijpende incidenten. Het personeel heeft heel actief meegedacht aan de inrichting van het pand. Vermue daarover: ,,Een vergaderruimte is flink kleiner uitgevallen om meer ruimte te bieden aan een plek waar de mensen samenkomen na een uitruk. Dat is natuurlijk veel belangrijker. En ook voor de bar tekenden ze zelf, om maar wat te noemen." De Zundertse ontwikkelaar en aannemer Maas-Jacobs tekende voor de bouw van de kazerne.